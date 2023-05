Les dividendes des entreprises du CAC 40 ont atteint un niveau record en 2022, selon une ONG

Plus de 67 milliards de dividendes ont été versés aux actionnaires des sociétés du principal indice boursier français, d'après un rapport de l'Observatoire des multinationales.

Une "augmentation inexorable d'année en année." Les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont atteint un montant record de 67,5 milliards d'euros en 2022, "contre 57,5 milliards l'année précédente", a calculé l'Observatoire des multinationales dans un rapport annuel publié lundi 15 mai. Les sociétés du principal indice boursier français ont réalisé plus de 138 milliards d'euros de profits en 2022. Les "deux tiers" ont été redistribués sous forme de rachats d'actions ou de dividendes, ajoute l'ONG.

Les rachats d'actions se sont pour leur part "maintenus à un niveau record" à 25 milliards d'euros, contre 26 milliards l'année précédente. L'ONG souligne que parmi "les plus généreux avec leurs actionnaires, on retrouve sensiblement la même liste d'entreprises que pour les superprofits", soit TotalEnergies (10 milliards de dividendes et 7 milliards de rachats d'actions), LVMH (6 milliards de dividendes et 1,6 milliard de rachats) ou encore Axa (4 milliards de dividendes et 2,3 de rachats).

Pour l'ONG, ces "superprofits" ne sont "pas forcément une bonne nouvelle ni pour l'économie ni pour la société française en général", affirmant que "beaucoup" de ces groupes "continuent par ailleurs à supprimer des emplois en France". Le CAC 40 "affiche 16 000 emplois en moins dans l'Hexagone depuis 2019", "alors que ses profits annuels ont augmenté de 74% et ses versements aux actionnaires de 61% sur la même période", avance-t-elle.