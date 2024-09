Banque : des associations dénoncent un matraquage des clients

Les banques en ligne séduisent de plus en plus de consommateurs face aux frais bancaires des banques traditionnelles.

Les clients les plus fragiles sont encore plus fragiles. Dans une période d'inflation où la hausse des prix de l'énergie fragilise les foyers les plus modestes, les établissements bancaires gardent des frais bancaires importants. Les banques traditionnelles facturent le maximum légal en cas de découvert. Huit euros de commission pour chaque transaction au-delà du découvert autorisé 50 euros de frais pour un chèque supérieur à 50 euros qui a été rejeté.

L'option prisée des banques en ligne

L’association 60 millions de consommateurs dénonce un matraquage des clients les plus modestes. De plus en plus de Français ont choisi une banque en ligne pour leur compte courant. Les clients peuvent faire des économies grâce aux primes de bienvenue. Les frais bancaires sont également moins élevés que dans les banques traditionnelles.