Les premières voitures électriques à 100 euros par mois "rouleront l'année prochaine", assure Clément Beaune

Le dispositif, annoncé lundi par Emmanuel Macron, sera mis en service dès l'année prochaine, précise mardi sur France Inter le ministre délégué chargé des Transports.

Les premières voitures électriques accessibles à 100 euros par mois "rouleront l'année prochaine" parce que c'est "une mesure essentielle", a affirmé mardi 26 septembre sur France Inter le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune, alors qu'un dispositif de leasing doit être détaillé en novembre prochain par le gouvernement.

"Il faut que ce soit une écologie sociale, parce que, aujourd'hui, la voiture électrique c'est un produit de luxe pour beaucoup de Français, ajoute Clément Beaune. Et il faut que ce soit une écologie de souveraineté. Ce n'est pas un slogan, on va produire en France et en Europe", notamment pour permettre de "créer des emplois chez nous".

"On est en train de finaliser les discussions" avec les constructeurs "Stellantis et Renault", précise également Clément Beaune. Sous "critère de revenus pour les ménages les plus modestes", il y aura donc la possibilité de "réserver cette voiture" électrique en novembre "et les premiers modèles pourront être livrés début 2024".