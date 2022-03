Prix du carburant : plusieurs opérations de blocages et de barrages filtrants encore en cours ce lundi soir

Plusieurs opérations de blocages ou de barrages filtrants ont eu lieu lundi 21 mars, menées par des routiers, des chauffeurs de taxi ou encore des professionnels du bâtiment qui réclament un coup de pouce ou une aide plus importante du gouvernement pour faire face à la hausse des prix du carburant, indique France Bleu. Si plusieurs blocages ont été levés dans l'après-midi, certains perdurent.

Dans les Bouches-du-Rhône

Des centaines de chauffeurs de taxi et de VTC, qui n'ont pas obtenu d'aide spécifique, se sont mobilisés autour de Marseille depuis ce lundi matin. Ils poursuivent la mobilisation ce soir, selon France Bleu Provence. Les taxis sont partis de Miramas à 16h, direction Istres et Fos-sur-Mer. Ils comptent poursuivre mardi, mais n'ont pas encore dit sous quelle forme ils le feraient.

Dans la Manche

Une centaine de routiers indépendants non-syndiqués et d'entrepreneurs du bâtiment tiennent des barrages filtrants depuis 5h du matin sur l'échangeur de Guilberville, entre la route nationale 174 et l'autoroute A84, et sur la route entre Saint-Lô et Bayeux. Trois points de blocage sont maintenus ce lundi soir, à Guilberville, Carentan et Saint-Lô. Les routiers vont rester sur place toute la nuit, indique France Bleu Cotentin.

En Normandie

L'opération escargot sur le pont de Normandie, reliant Honfleur au Havre, n'est pas terminée. Le barrage filtrant des pêcheurs se poursuit ce lundi soir, précise France Bleu Normandie.

En Bretagne

La circulation a été très ralentie toute la journée de lundi, notamment autour de Lorient, et entre Quimper et Brest. La situation revenait peu à peu à la normale dans l'après-midi. Mais ce lundi soir, cela se complique autour de Brest. Une nouvelle opération escargot est en cours, selon France Bleu Breizh Izel, rassemblant routiers, ambulanciers, ou encore des agriculteurs.

En Charente-Maritime

Une trentaine de routiers ont mis en place ce lundi matin un barrage filtrant sur la rocade de La Rochelle, entre l'île de Ré et La Rochelle. Une délégation a été reçue par le préfet à 15h, précise France Bleu La Rochelle. A l'issue de l'entretien, les routiers ont levé les blocages à Lagord et sur la rocade de La Rochelle, indique le préfet de la Charente-Maritime.

Dans le Rhône

Le blocage de la raffinerie de Feyzin, au sud de Lyon, mené par une quarantaine de routiers, d'agriculteurs munis de tracteurs, et d'employés du BTP, a été levé, selon France Bleu Saint-Etienne Loire.

Dans les Hauts-de-France

Les barrages filtrants des routiers autour de Lesquin, près de Lille, et Dourges, près de Lens, ont été levé peu à peu dans l'après-midi, selon France Bleu Nord. Il n'y a pas eu de grosses conséquences sur la circulation. Une soixantaine de routiers ont tenu des barrages filtrants, principalement près des centres logistiques.

Dans la Somme

Jusqu'à 300 poids lourds ont bloqué l'accès à l'autoroute A1, près de Roye, dans l'est du département. Les transporteurs routiers indépendants ont quitté les lieux à 17h30, indique France Bleu Picardie. Les routiers ont laissé passer les voitures (particuliers, secours et forces de l'ordre), ainsi que les transports scolaires. Mais les camions ne pouvaient pas accéder à l'autoroute, ce qui a entraîné quelques ralentissements.

Dans le Maine-et-Loire

L'opération escargot menée par plusieurs véhicules agricoles sur l'A11 en provenance de l'A87 en direction d'Angers est terminée, selon Bison Futé.