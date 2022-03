Prix des carburants : plusieurs opérations de blocages et de barrages filtrants lundi matin

Plusieurs opérations de blocages de barrages filtrants sont prévues lundi 21 mars matin par des routiers, des chauffeurs de taxis, des professionnels du bâtiment pour réclamer un coup de pouce ou une aide plus importante du gouvernement contre la hausse des prix du carburant, indique France Bleu.

Bouches-du-Rhône

Les chauffeurs de taxis et de VTC, qui n'ont pas obtenu d'aide spécifique, doivent défiler par centaines autour de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, indique France Bleu Provence. Concernant les taxis, un premier cortège doit partir de Valentine en direction du centre-ville, via l'A50, un autre partira de Plan de campagne à 7h30 pour rejoindre Marseille par l'A7, et un dernier partira de Port-de-Bouc à 8h30. Les trois cortèges vont converger vers la zone Clé Sud de Miramas. Les chauffeurs de VTC vont quant à eux manifester dans le centre-ville de Marseille.

Doubs

De fortes perturbations sont à prévoir dans le Doubs, en raison d'une opération escargot de la fédération des taxis du département à partir de 7 heures du matin, de la gare Franche-Comté TGV des Auxons à un supermarché de Châteaufarine, en faisant une boucle tout autour de Besançon, indique France Bleu Besançon.

Nord

Dans le Nord, des blocages sont prévus sur les autoroutes A1 et A23, selon France Bleu Nord. Des transporteurs routiers ont également déjà mis en place des barrages filtrants dès 5 haures du matin à la plateforme multimodale de Dourges, près de Lens, et à partir de 6 heures au centre régional des transports de Lesquin, dans la métropole lilloise. Ils empêchent les camions d'entrer et de sortir.

Manche

Dans la Manche, une centaine de routiers indépendants non-syndiqués et d'entrepreneurs du bâtiment font un barrage filtrant depuis 5 heures du matin sur l'échangeur de Guilberville, entre la route nationale 174 et l'autoroute A84, et sur la route entre Saint-Lô et Bayeux. Ils bloquent les poids lourds mais pas les voitures, assure France Bleu Cotentin.

Ces opérations se tiennent malgré l'annulation de l'appel à la mobilisation des Organisations professionnels du transport routier (Otre). Elles ont décidé de lever leur appel vendredi dernier, après avoir obtenu une aide de 400 millions d'euros pour le secteur du transport routier, à laquelle s'ajoute la réduction de 15 centimes d'euros hors taxe par litre de gazole ou par kilo de gaz qui a été "sanctuarisée", dans le "plan de résilience" du Premier ministre.

La Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) se laisse tout de même la possibilité de faire des actions et doit y réfléchir durant la semaine.