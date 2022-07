Pouvoir d'achat : l'indemnité carburant sera mise en place au 1er octobre, annonce le ministre de l'Economie

L'indemnité carburant pour les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs sera mise en place au 1er octobre et la ristourne de 18 centimes disparaîtra à la fin de l'année, a annoncé jeudi 7 juillet le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. "Nous allons remplacer les 18 centimes qui vont être ramenés à 16, 12, 10, on va le faire très progressivement mais à la fin de l'année il n'y aura plus de remise carburant, et dès le 1er octobre, en tout cas c'est la proposition que nous faisons, nous mettons en place cette indemnité carburants pour les travailleurs", a déclaré le ministre sur Europe 1.