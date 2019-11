"On s'est fait niquer" : un amendement sur l'huile de palme sème la zizanie dans la majorité

Les députés ont voté jeudi, sans débat, un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants, une décision dénoncée par les associations écologistes, mais aussi certains élus de la majorité. Un second vote va avoir lieu

L'affaire s'est jouée en quelques secondes, sans discussion. En plein examen du budget 2020, les députés ont voté, jeudi, un report à 2026 de l'effacement de l'huile de palme de la liste des biocarburants. Une décision très critiquée par les associations écologistes, qui dénoncent la déforestation provoquée par la production de cette huile. A tel point que le Premier ministre Edouard Philippe a demandé aux députés un second vote. Dans la foulée, la Commission des finances a annoncé qu'il y aurait une seconde délibération.

Avantage fiscal de l'huile de Palme : la commission des finances demande une seconde délibération sur l'amendement controversé voté hier.

>> https://t.co/SwWF763r6W#Biocarburant #DirectAN #PLF2020 pic.twitter.com/ANItK1Bygn — LCP (@LCP) 15 novembre 2019

L'amendement, qui avait reçu un avis favorable du gouvernement et défavorable du rapporteur général Joël Giraud (LREM), n'avait pas été défendu au micro en séance et n'avait pas fait l'objet du moindre débat.

Le débat intégral de la discussion qui rétablit un avantage fiscal à l'importation d'huile de palme. Magnifique moment de démocratie pic.twitter.com/Jlopm08Vn8 — Olivier Descamps (@O_Descamps) November 15, 2019

Les écologistes n'étaient pas les seuls à crier au scandale. Sous l'impulsion d'élus de la majorité, mais contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée avait en effet voté l'an dernier l'exclusion de l'huile de palme des biocarburants, qui bénéficient d'un régime fiscal favorable. La questeure Laurianne Rossi (LREM) avait donc dénoncé vendredi matin un recul, tout comme son collègue Vincent Thiébaut.

Quel recul ! Hier, cet amendement est revenu sur une avancée de haute lutte obtenue l’an dernier, en rétablissant la déduction fiscale #huiledepalme comme biocarburant jusqu’en 2026. Consternant. Un non-sens écologique. #deforestation https://t.co/XpkMmJKa58 — Laurianne Rossi (@lauriannerossi) November 15, 2019

❌ Profondément déçu de l’amendement repoussant la suppression de l’exonération fiscale concernant l’huile de palme à 2026.



J’avais participé dans le PLF 2019 à cette suppression avec @BrunoMillienne.



J’oeuvrerai pour revenir à la rédaction initiale. #DirectAN pic.twitter.com/QgL5sP1Hok — Vincent Thiébaut (@VincentThiebaut) November 15, 2019

Vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée, Bénedicte Peyrol avait, elle, rejeté la faute sur le MoDem, le parti allié de François Bayrou.

La majorité @LaREM_AN dans son ensemble n’a pas voté cet amendement.

Je suis personnellement CONTRE ❌.

Un amendement porté et non présenté par le Modem, passé en 2 secondes au titre de « défendu », avis défavorable du RG, favorable du Gouvernement, sans aucun débat ! https://t.co/TJ3l3JocaB — Bénédicte Peyrol (@B_Peyrol) November 14, 2019

"Un tour de passe-passe du gouvernement"

Cette accusation contre le MoDem avait fait bondir Erwan Balanant, député du Finistère. "Ce n'est pas du tout un amendement MoDem", avait-il protesté sur Twitter, rapidement rejoint par son collègue Bruno Millienne, qui s'était dit "dégoûté" en apprenant la nouvelle.

Pas du tout un amendement Modem ! C’était nous qui l’année dernière via @BrunoMillienne avions permis d’écarter l’huile de palme ! — Erwan Balanant (@erwanbalanant) November 14, 2019

Non ce n’était pas un amendement MoDem @B_Peyrol ... j’en suis la preuve. 4 cosignataires MoDem et d’autres venus d’autres bancs. Mais le résultat est là ... tu connais ma position, nous la partageons. — Bruno Millienne (@BrunoMillienne) November 14, 2019

Un peu plus tôt, ce dernier, élu dans les Yvelines, avait dénoncé un "joli tour de passe-passe du gouvernement", en expliquant que l'amendement avait été examiné plus tôt que prévu, en son absence.

Cet amendement devait passer demain. J'étais en audition toute la journée sur l'économie circulaire et le projet de loi de Lecornu, pour pouvoir être présent demain justement. Joli tour de passe passe du gouv... — Bruno Millienne (@BrunoMillienne) November 14, 2019

"Je porte la parole de nos industries"

Le texte a été défendu par huit députés – trois MoDem, trois LREM et deux Les Républicains. Parmi eux, quatre élus des Bouches-du-Rhône, le département où se trouve la raffinerie où Total transforme de l'huile de palme en carburant. Premier signataire du texte, le député MoDem Mohamed Laqhila expliquait auprès de franceinfo. "Pour moi, ce qu'on doit assurer, dans une loi de finances, c'est une stabilité fiscale et réglementaire pour nos entreprises, cet amendement va dans ce sens." Le député rejetait la thèse du texte adopté en catimini en renvoyant à celui de l'an dernier, qui instaurait cette exclusion. "Cela s'est fait l'an dernier à 3 heures du matin, en mobilisant les quelques écolos de la majorité, avec deux voies d'avance, je trouve que c'était pas fait avec la concertation la plus totale", assure Mohamed Laqhila, qui rappelle qu'il a reçu le soutien du gouvernement.

Il voit dans la date de 2026 un compromis entre la date européenne de sortie de l'huile de palme des agrocarburants – 2030 – et celle décidée l'an dernier – 2019. Soit précisément la position défendue par Total fin octobre. "Une solution gagnant-gagnant serait que la France arrive à convaincre ses partenaires européens de sortir plus tôt de l'huile de palme, par exemple dans cinq ans, en 2026, et non en 2030", expliquait Patrick Pouyanné, son PDG, dans les colonnes du Journal du dimanche. Cette proximité est assumée par l'élu, qui accuse ses collègues de céder aux "pressions des lobbys écolos" : "Je porte la parole de nos industries et des emplois qu'il faut défendre".

Des députés exigent un second vote

La contre-attaque ne s'est pas faite attendre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le rapporteur général du budget, Joël Giraud, s'était confié sans filtre à l'AFP : "On s'est fait niquer ! (...) Si le groupe me le demande, je réclamerai une deuxième délibération". Sur la chaîne parlementaire, un membre de la Commission des finances, Laurent Saint-Martin, a expliqué que "beaucoup de gens ont suivi le gouvernement sans bien savoir de quoi il s'agissait". "La majorité était pourtant très majoritairement contre l'adoption de cet amendement", a-t-il assuré.

Un amendement adopté hier, sans réel débat, sur l'avantage fiscal de l'#huiledepalme suscite la controverse. @LaREM_AN souhaite rectifier le tir : "La grande partie de l'Assemblée n'a pas compris de quoi on parlait", justifie @LauStmartin. >> https://t.co/rchJpqZJyG #DirectAN pic.twitter.com/Me2Yc4azCw — LCP (@LCP) November 15, 2019

Vendredi, à 13 heures, la Commission des finances se réunit à l'initiative de Joël Giraud et décide d'un second vote. Selon LCP, ce dernier devrait avoir lieu vendredi après-midi ou vendredi soir.