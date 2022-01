Kazakhstan : de violentes émeutes dans le pays

Malgré l’état d’urgence décrété dans le pays, des milliers de Kazakhs continuent de protester à Almaty. Un ras-le-bol généralisé exprimé par un manifestant. Dans la journée de mercredi 5 janvier, la mairie d’Almaty a été prise d’assaut par des émeutiers. Les affrontements qui ont suivi ont coûté la vie à huit membres des forces de l’ordre. Dans ce chaos, des policiers se sont rangés du côté des manifestants afin de protester avec eux.



Le gouvernement destitué

Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, a annoncé la destitution du gouvernement et le retour à l’ordre. Depuis dimanche, plusieurs villes du pays sont le théâtre d’affrontements à cause de la hausse des prix du carburant. Les manifestants souhaitent la destitution du président actuel, accusé d’être un partisan de Noursoultan Nazarbaïev, président de Kazakhstan de 1990 à 2019, autocrate et proche de Vladimir Poutine, le président russe. La diplomatie américaine a demandé aux autorités locales de calmer le jeu et a rejeté les allégations de la Russie.