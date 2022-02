Guerre en Ukraine : les transporteurs appellent à l’aide face à la hausse des prix du carburant

Une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est la possible hausse des prix de l'énergie, comme pour le pétrole. Cela inquiète de plus en plus les transporteurs routiers. Certains craignent de ne pas pouvoir continuer leur activité, comme une entreprise familiale installée dans le Nord.

Dans une entreprise familiale de transports située dans le Nord, les prix du carburant inquiètent. En un an, la gérante déplore une hausse de 40 centimes par litre de gazole, indispensable pour faire rouler ses camions. "On a une augmentation de 400 000 euros en plus sur l’année ce qui représente entre 25% et 35% de notre chiffre d’affaires", affirme la gérante.

Une intervention de l’État est nécessaire

Pour faire des économies, les itinéraires des 35 chauffeurs sont minutieusement préparés. Ils évitent parfois les péages et privilégient les stations d’essence les moins chères sur leur route. Il pourrait être difficile de tenir pour l’entreprise si la flambée des prix continue. La Fédération des transporteurs routiers exhorte le gouvernement à intervenir autant que possible pour protéger les entreprises. "Le gouvernement doit intervenir en baissant la fiscalité sur le carburant de manière à permettre aux entreprises d’absorber l’augmentation de la matière première, le gazole", souhaite Olivier Arrigault, secrétaire général de la Fédération des Transporteurs Routiers du Nord.