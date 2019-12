Blocage de dépôts pétroliers : cinq sites à l'arrêt, des stations fermées, d'autres réquisitionnées

Des professionnels du BTP poursuivent leur mobilisation contre la volonté du gouvernement de supprimer l'avantage fiscal dont ils bénéficient sur le gazole non routier.

Plusieurs dépôts et raffineries restent bloqués lundi 2 décembre, alors qu'une réunion s'est tenue à Bercy entre le ministre de l'Économie Bruno Le Maire et une délégation de professionnels du BTP. Les entrepreneurs du bâtiment espèrent faire changer d'avis le gouvernement qui souhaite mettre fin à l'avantage fiscal dont ils bénéficient sur le gazole non routier. Cinq dépôts sont bloqués lundi : Vern-sur-Seiche (près de Rennes), Brest, Lorient, Le Mans, La Pallice (La Rochelle).

Loire-Atlantique : la raffinerie ralentie

Depuis 4 heures, une vingtaine de camions et d'engins de chantier se sont positionnés aux abords du dépôt de Donges (près de Saint-Nazaire), mais ils sont trop peu nombreux pour empêcher les camions-citernes de faire le plein. Ils ralentissent simplement les entrées et les sorties. Des renforts sont attendus sur place, selon France Bleu Loire Océan.

Charente-Maritime : le dépôt de nouveau bloqué

Le blocage du dépôt pétrolier de La Pallice, à La Rochelle, qui avait été levé vendredi après-midi, a repris dans la nuit de dimanche à lundi.

Finistère : des stations-service réquisitionnées

Plusieurs stations-service du Finistère ont fermé leurs portes le week-end du 30 novembre et du 1er décembre, par manque d'approvisionnement, après trois jours de blocage du dépôt pétrolier de Brest. Le préfet du Finistère a donc décidé de réserver 11 stations-service (à Brest, Quimper, Morlaix et Châteaulin) aux véhicules d'urgence, de secours et soins aux personnes, aux véhicules de services sanitaires, d'interventions d'urgence sur les réseaux de distribution et aux transports funéraires, a rapporté France Bleu Breizh Izel.

Ille-et-Vilaine : des pénuries dans certaines stations

Des stations-services sont aussi fermées en Ille-et-Vilaine, rapporte France Bleu Armorique, à Rennes et dans son agglomération. À Rennes-Cleunay, la station est fermée, tout comme à Chartres-de-Bretagne et Noyal-Châtillon-sur-Seiche.

Mayenne : des stations fermées

Des stations-service sont également fermées dans le département de la Mayenne, rapporte France Bleu Mayenne, par l'effet conjugué du manque d'approvisionnement et de la ruée des automobilistes vers les pompes.

Les cuves sont par exemple entièrement vides au Super U de L'Huisserie, près de Laval, au Carrefour Market de Changé et au Leclerc de Saint-Berthevin. Au moins trois autres stations indiquent être fermées par précaution.

Gard : la ruée dans certaines stations

Plusieurs centaines de voitures ont défilé dans les stations services de Nîmes, rapporte France Bleu Gard Lozère. C'est la peur du blocage des raffineries la semaine prochaine, alors qu'une grève menace de paralyser les transports en commun le 5 décembre.

Sarthe : des stations en rupture de stock

Le Conseil national des professions de l'automobile se veut rassurant et affirme que 15% des stations-service sarthoises sont en rupture totale ou partielle de carburant. Plus d'une cinquantaine de patrons d'entreprises de BTP se relaient jour et nuit pour bloquer le dépôt pétrolier, rapporte France Bleu Maine.