VIDEO. Et si on allait à l'école en pédalant ?

Associer sport, écologie, pédagogie et esprit d’équipe simplement en se rendant à l'école ? C'est possible. C'est notamment le cas à Louviers. Dans cette petite ville proche de Rouen, on ne va pas à l'école en bus ou en voiture, on enfile plutôt un casque et on part avec S'Cool Bus. Le principe ? Aller à l'école en pédalant. La communauté d'agglomération Seine-Eure, en Normandie, teste en effet un vélo collectif qui remplace le bus scolaire traditionnel.

Beaucoup trop de parents emmènent leurs enfants à l'école en voiture. Partis de ce constat-là, en ville, on s'est dit qu'il fallait vraiment trouver une solution et changer les mentalités, les modes de transport. Édouard Fosse Responsable activités chez S'Cool Bus

Tous les matins et tous les soirs, huit enfants embarquent à bord du S'Cool Bus. Chaque passager participe et pédale, à son rythme et avec une assistance électrique. Une activité qui semble les satisfaire. "S'Cool Bus c'est bien parce que c'est écologique et on fait du sport, parce que ça ne pollue pas, il n'y a pas d'essence, ça marche juste à l'électricité", explique l'un d'entre eux.

Les S'Cool Bus sensibilisent aussi les enfants à la sécurité routière et leur offrent une réelle autonomie. Au-delà de ça, c'est aussi une occasion pour eux d'échanger et de communiquer autour des journées passées à l'école.

"J’aime bien être avec mes copains, pédaler, parce que ça nous réchauffe. J’aime bien les conducteurs parce qu’ils nous font des blagues", s'amuse Nour, 8 ans.

Totalement gratuit, le service profite à 109 enfants de la ville de Louviers.