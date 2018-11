Prime à la conversion : qui peut en bénéficier ?

Un chèque de l'État deux fois plus important, c'est la mesure qu'a annoncée Édouard Philippe mercredi 14 novembre, pour remplacer sa vieille voiture par une plus récente. Le gouvernement veut doubler la prime à la conversion pour les ménages modestes, de 2 000 à 4 000 euros. Les automobilistes sont moyennement convaincus. "Faudra quand même rajouter pas mal d'argent au bout", déclare une automobiliste. "C'est bien d'avoir fait l'effort, mais il manque un peu", ironise un autre. Les bénéficiaires de cette prime sont les ménages les plus modestes, soit 5,8 millions de personnes, ainsi que les salariés non imposables qui font plus de 60 kilomètres par jour.

Une aide vraiment utile ?

"Cette prime-là s'adresse aux ménages les plus modestes, qui habituellement restaient sur le marché entre particuliers. Là, on va leur permettre d'accéder à des véhicules plus neufs", précise Anthony Glotin, directeur des partenariats d'Auramisauto.com. Mais un autre concessionnaire est sceptique. "Un véhicule neuf, c'est environ 20 000 euros, donc on va voir qui ça pourra vraiment intéresser", nuance Aude Mouly, directrice marketing de Garage Oxylio. Avec cette prime, le gouvernement espère faire quitter la route aux voitures les plus polluantes.

