Nord : à Lille, on roule à 30 km/h depuis un an

Il y a presqu’un an que de nombreuses rues de Lille, dans le Nord, sont limitées à 30 km/h, certains automobilistes doivent encore s’y faire. Sur la route, des marquages au sol et des panneaux ont envahi la ville. “Des fois, on ne se rend pas compte parce qu’il faut aussi que l’on s’adapte à la vitesse parce qu’on a été habitué à rouler à 50”, commente Patrick Walmart, automobiliste.



En octobre 2019, seuls 44% des rues étaient limitées à 30 km/h. Désormais, elles sont deux fois plus nombreuses et seuls certains grands axes échappent à cette règle. Une ville presque exclusivement à 30 km/h, ça ne présente que des avantages selon la mairie. “Rouler à 30, c’est vraiment rouler en pensant aux autres. C’est un acte finalement très altruiste”, explique Jacques Richir, adjoint au maire de Lille (sans étiquette) en charge de l’espace public et de la circulation.

