30 km/h : Nantes élargit l'obligation à presque toute la ville

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

C'est affiché partout sur le bitume, les panneaux et les poteaux électriques. Dans presque toutes les rues de Nantes (Loire-Atlantique), la vitesse est désormais limitée à 30 kilomètres/heure au lieu de 50. Les automobilistes sont partagés. "On essaye toujours de nous contraindre, de nous contraindre, et là, c'est une contrainte de plus", peste une conductrice. Le projet vise à réduire la pollution, le bruit, et améliorer la sécurité, mais tous ces éléments sont-ils recevables ?

Une consultation à venir

Les distances de freinage seront bien réduites. Mais du point de vue de la pollution, c'est plus compliqué. "Le véhicule qui roule à 30 km/h émet plus de particules fines et de dioxyde d'azote que quand il roule à 50 km/h. Par contre, le fait de réduire le phénomène d'accélération/freinage va réduire les émissions de particules fines liées à l'usure des routes, des pneus et des plaquettes de frein", explique Marion Guiter, qui participe à l’ingénierie d'études pour Air Pays de la Loire. Les 30 km/h seront soumis à une consultation des Nantais, qui ont jusqu'au 15 octobre pour donner leur avis.

Le JT

Les autres sujets du JT