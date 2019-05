Environnement : les voitures à hydrogène, une alternative pour une conduite propre

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Certains taxis parisiens se sont lancés dans l'aventure hydrogène. Une alternative tout aussi écologique que les voitures électriques, mieux connues du grand public en matière de véhicules propres."Nous sommes la première flotte au monde de taxis qui roulent à l'hydrogène. On a ni le bruit ni la pollution. C'est un confort important pour le chauffeur que je suis mais aussi pour les clients que nous transportons", détaille Nabil Amhaouch, chauffeur pour la société Hype.

Une technologie encore boudée par les constructeurs

Il n'y a que 100 chauffeurs de ce type à Paris. Pour faire le "plein" d'hydrogène, ils se rendent dans des bornes un peu spéciales. Le carburant est remplacé par du gaz à hydrogène. Beaucoup plus rapide que pour une voiture électrique. Entre trois et cinq minutes pour une autonomie de 60 kilomètres environ et pour un montant de 55 €. Une technologie encore boudée par les constructeurs, à cause de l'importance du prix de vente final imputable aux métaux précieux utilisés. Aucun gaz polluant n'est rejeté. Seul de l'eau s'échappe de ces automobiles.