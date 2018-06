"Dieselgate" : l'Allemagne ordonne le rappel de près de 800 000 Mercedes dans toute l'Europe

Les véhicules rappelés sont soupçonnés d'être équipés de logiciels manipulant la pollution qu'ils émettent.

Le groupe Daimler est touché à son tour par le "dieselgate" : l'Allemagne a ordonné, lundi 11 juin, le rappel de 774 000 véhicules de la marque Mercedes, soupçonnés de manipuler les émissions polluantes.

Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et de certains véhicules de ses emblématiques classe GLC et C. On ne connaît pas en détail la répartition des véhicules rappelés dans les différents pays d'Europe, si ce n'est que 238 000 se trouvent en Allemagne.

Daimler conteste toute manipulation

Ces voitures sont soupçonnées d'être équipés de logiciels capables de fausser la mesure des niveaux d'émissions polluantes. "Daimler a indiqué qu'il allait procéder aussi vite que possible, en collaboration transparente avec les autorités, pour s'assurer que les systèmes de mesures (des émissions) rejetés par le gouvernement soient supprimés", a indiqué le ministre allemand des transports.

Daimler a pour sa part confirmé ce rappel dans un communiqué transmis à l'AFP, tout en disant vouloir "clarifier des questions légales", le constructeur contestant depuis le départ toute manipulation. Daimler est le troisième constructeur allemand à être éclaboussé par le scandale des moteurs diesel truqués, qui a éclaté en septembre 2015 avec la gigantesque tricherie du géant Volkswagen.