Depuis Beyrouth, Carlos Ghosn "est plus combatif que jamais", explique un proche

Réputé proche de Carlos Ghosn, le journaliste Ricardo Karam a expliqué, jeudi sur franceinfo, que l'ex-PDG de Renault est en pleine forme et prépare l'avenir.

Carlos Ghosn "prépare sa défense" depuis le Liban. Le journaliste libanais Ricardo Karam a expliqué, jeudi 2 janvier sur franceinfo, que l'ex-PDG de Renault "est plus combatif que jamais". Le présentateur télé a pu rendre visite à l'ancien patron du groupe automobile qui "est en parfait état" de santé. Ce dernier se trouve actuellement à Beyrouth après avoir fui le Japon où un procès l'attendait. Ricardo Karam est réputé proche de Carlos Ghosn qu'il a reçu à plusieurs reprises sur son plateau de télévision.

"Carlos Ghosn reçoit ses amis. Il a dîné avec ses copains, il est chez lui, bien entouré par tous ceux qu'il affectionne et par tous ceux qui ne l'ont jamais lâché et qui ont été à ses côtés", a confié Ricardo Karam. L'ancien dirigeant de l'alliance Renault-Nissan, qui fait l'objet de quatre inculpations au Japon, "a retrouvé ses racines au Liban, sa famille et ses amis", a poursuivi le journaliste. Carlos Ghosn doit tenir une conférence de presse le 8 janvier à Beyrouth, a annoncé l'un de ses avocats.

"C'est un homme qui n'est pas du tout affaibli par ce qu'il a subi. Même quand il était au Japon pendant cette impasse de 15 mois, il était optimiste. Il n'a pas perdu son humour et sa vision du lendemain avec plein de projets pour l'avenir", a affirmé encore Ricardo Karam.