"C'est une voiture que tout le monde a aimée" : un spécialiste revient sur le succès de la Renault 5 en France avant l'arrivée de la version électrique

Le 15 septembre prochain, Renault débutera la commercialisation de sa nouvelle R5. Révélée au salon automobile de Genève en février dernier, cette version électrique entend profiter de l'héritage du modèle légendaire, qui a fait la renommée de la marque française au-delà des frontières. Renault le sait : plusieurs évènements d'ampleur sont prévus dans les mois prochains, avec, notamment, une grande célébration de l'héritage de la R5, mardi 23 avril, au Centre Pompidou à Paris. Apparue en 1972, la voiture est, depuis plus de 50 ans, le symbole de "l'émancipation" d'une partie de la société française, selon Dominique-William Jacson, historien spécialisé dans la communication automobile.

Franceinfo : Pourquoi la R5 a-t-elle vraiment remporté le succès qu'on lui connaît en France dès sa première commercialisation ?

Dominique-William Jacson : La Renault 5 a été conçue à la fin des années 1960 et commercialisée en 1972. La société française, comme la société mondiale, était dans une période de revendication, de contestation. Je pense par exemple à Mai 68 ou au mouvement hippie aux Etats-Unis. Il va y avoir l'émancipation d'une certaine frange de la population, à savoir la jeunesse, mais également les femmes. Cette population-là était jusqu'à présent plutôt négligée par les constructeurs automobiles. La Renault 5 arrive à un moment charnière dans la société, avec un style complètement différent qui va réussir à séduire ces populations qui accèdent à l'automobile. La R5 est une voiture économique : les femmes ont besoin d'une voiture pour se rendre sur leur lieu de travail et c'est aussi l'apparition de la deuxième voiture du ménage. Dans les années 1970, il y a un grand développement de la classe moyenne et des banlieues. On va avoir de plus en plus besoin d'une petite voiture complémentaire. Il ne faut pas oublier les supermarchés qui étaient en plein développement. La principale occupation des ménages français dans ces années-là, le samedi, c'était souvent d'aller faire les courses au supermarché. D'ailleurs le volume du coffre de la Renault 5 a été étudié pour avaler la contenance d'un caddie de supermarché.

Le directeur général du groupe Renault, Luca de Meo (à gauche), et le PDG de la marque Renault, Fabrice Cambolive, posent avec le modèle électrique Renault R5 E-Tech présenté le 26 février 2024, à Genève (Suisse). (FABRICE COFFRINI / AFP)

Le design, justement, de cette R5 se démarque de ce qui se faisait à l'époque...

Cette voiture séduit d'abord par sa ligne très sympathique, très ronde, très accueillante, avec un regard espiègle avec ses petits phares carrés à l'avant. C'est quelque chose d'assez novateur, un véritable pavé dans la mare. À cette époque, les voitures étaient très sérieuses, très anguleuses. Elle va également apporter un vent de fraîcheur par ses couleurs très pop, orange, jaune tournesol, rouge ou vert pomme. Des couleurs véritablement ancrées dans celles qui se diffusaient tout au long des années 70. Par ailleurs, elle va apporter un véritable plus en termes de praticité. C'est une voiture trois portes, on a de la place à bord, elle est assez ergonomique. Et puis ce que la R5 va apporter de véritablement nouveau, ce sont les boucliers en matériaux composites. Jusqu'à présent, les pare-chocs étaient assez disgracieux, proéminents et surtout métalliques, voire chromés à l'époque. Là, on va avoir une ligne entièrement intégrée à la ligne générale de la voiture pour permettre d'absorber les petits chocs en milieu urbain.

"C'est un véhicule qui est tellement dans le cœur des gens qu'on pourrait lui pardonner tous ses défauts !" Dominique-William Jacson à franceinfo

La fin de la production du modèle date de 1996... Alors, pourquoi ce retour de la Renault 5, maintenant, près de 30 ans après ?

Il faut se rappeler que la Renault 5, c'est une voiture que tout le monde a aimée. Les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes, la première génération de Renault 5, c'est 5,5 millions d'exemplaires. Et si j'y ajoute la seconde génération, arrive à plus de 9 millions d'exemplaires vendus. Ces véhicules sont restés dans la mémoire collective et pas seulement française, puisque la Renault 5 s'est exportée jusqu'aux Etats-Unis. Elle est restée dans la "pop culture" et la Renault 5 e-Tech électrique reprend les clés de ce qui a fait la joie des automobilistes des premières générations de Renault 5 : une voiture d'aujourd'hui qui reprend des éléments du véhicule précédent. On va retrouver, encore une fois, ce regard espiègle à l'avant, une ligne latérale qui longe le montant du parebrise jusqu'à l'arrière... et un clin d'œil à la Renault 5 Turbo, qui avait un intérieur très spécifique avec des sièges qu'on appelle Tulip.