Automobile : Renault lance sa R5 électrique, emblème de la "relance" du constructeur

Renault souhaite confirmer son regain d'énergie. Le constructeur a présenté, lundi 26 février, à Genève, sa nouvelle R5 à batterie, un modèle censé marquer les esprits par son design tout en démocratisant les voitures électriques fabriquées en France. La nouvelle R5 "permet à Renault de se projeter dans l'avenir et d'emmener des millions d'Européens avec nous sur le chemin de la transition énergétique", a lancé le directeur général du groupe, Luca de Meo, avant que ne s'avancent deux voitures jaunes sur la scène du Salon international de l'auto de Genève.

Feux arrière verticaux, couleurs flashy, sièges sculptés, aileron arrière : la petite voiture multiplie les clins d'œil à son ancêtre lancé en 1972, mais aussi à la très agressive R5 turbo, championne de France des rallyes. Symbole du virage électrique, la grille d'aération sur le capot est remplacée par un témoin de charge. Assemblée à Douai (Nord), la R5 remplace la Zoé comme entrée de gamme électrique de la marque. Mieux, elle est "l'emblème" de la relance du groupe, qui a enregistré d'excellents résultats en 2023 grâce à des véhicules plus haut de gamme, après des années difficiles. La marque promet pour cette R5 un prix de base autour de 25 000 euros, hors bonus.

Etre "abordable et cool"

"L'histoire se répète" : comme "il y a 50 ans", Renault se trouve à la sortie d'une "période difficile pour l'entreprise", a souligné Luca de Meo, lundi. Les Français vivent "une crise générale et une inflation incontrôlée" et le marché automobile fait face à "des attentes totalement nouvelles de la société". "A l'époque, nous avons travaillé et nous avons finalement vendu 9 millions" de R5, cette voiture "frugale, intelligente, innovante, excentrique et joyeuse", a-t-il souligné, espérant renouveler ce succès commercial avec la nouvelle R5, qui devra, comme son aînée, être "abordable et cool".

Au sein du groupe Renault, la Dacia Spring était déjà l'électrique la moins chère du marché, mais fabriquée en Chine. Au-dessus, la Renault Mégane électrique ne s'est pas vendue autant qu'espéré, avec son positionnement et ses tarifs haut de gamme. La R5 devra se positionner entre les deux, sur le secteur des compactes économiques et passe-partout, notamment face à la future Citroën C3 électrique.