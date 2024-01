Automobile : les voitures neuves grossissent d'1 cm tous les deux ans, au point de ne plus pouvoir se garer correctement, alerte une étude

En étant chaque année plus imposants, ces véhicules "mettent en danger les cyclistes, les piétons, particulièrement les enfants, et tous les autres automobilistes", dénonce l'ONG Transport & Environnement dans son étude.

"En Europe, les voitures neuves s'élargissent en moyenne d'1 cm tous les deux ans", selon une étude de Transport & Environnement publiée lundi 22 janvier et qu'a pu consulter France Bleu Paris. Au premier semestre 2023, la largeur moyenne des nouvelles voitures atteint 180,3 cm, contre 177,8 cm en 2018. Par exemple, "le Land Rover Defender a grandi de 20,6 cm en seulement six ans" et "le Mercedes X5 de 6 cm".

Plus de la moitié des 100 modèles les plus vendus l'an passé (52%) excèdent les 180 cm de large. Or cela correspond à "la largeur standard minimum du stationnement sur la voie publique dans les grandes villes, y compris Paris". Le problème se pose également pour les stationnements en dehors de la voie publique, comme les parkings souterrains. Selon l'étude, les places y sont plus larges, en moyenne 240 cm, mais les "grands SUV de luxe mesurent environ 200 cm de large". Ils "laissent trop peu d'espace à leurs occupants et à ceux garés à côté pour entrer et sortir de la voiture sans devoir se contorsionner".

L'ONG plaide pour "une incitation fiscale"

Cet élargissement constant des voitures pose plusieurs "problèmes", alerte le porte-parole de Transport & Environnement. Selon Nicolas Raffin, "les gros SUV et les pick-up à l'américaine ne tiennent pas dans les emplacements prévus et empiètent sur les trottoirs ou sur la route". Il considère que ces véhicules, de plus en plus larges, "mettent en danger les cyclistes, les piétons, particulièrement les enfants, et tous les autres automobilistes".

Pour enrayer cette situation, Transport & Environnement propose plusieurs solutions, une "incitation fiscale pour orienter les consommateurs vers des véhicules plus légers et plus sobres". L'ONG appelle aussi "les législateurs européens à réviser la largeur maximale des nouvelles voitures". Elle plaide également en faveur de "frais de stationnement en fonction de la taille et du poids du véhicule". Ce sera d'ailleurs l'objet de la future consultation menée par la mairie de Paris. Le 4 février, la Ville de Paris organisera en effet une votation sur la place des SUV les plus encombrants dans la capitale.

Transport & Environnement est une organisation qui regroupe une cinquantaine d'ONG ayant pour mission de développer un système de mobilité zéro émission. Pour établir son étude, l'ONG a "comparé les 100 voitures neuves les plus vendues en 2018 par rapport au top 100 du premier semestre 2023".