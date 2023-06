Automobile : le seuil d'application du malus sur les voitures lourdes "va être abaissé progressivement et sans doute dès 2024", annonce Clément Beaune

Plus un véhicule est lourd, plus il contient de matériaux et plus il consomme d'énergie pour se déplacer, ce qui augmente ses émissions de CO2 et donc le réchauffement de la planète.

La taxe qui touche sous forme de malus les voitures neuves thermiques pesant plus de 1,8 tonne à l'achat va bientôt être étendue. Le seuil d'application de cette taxe "va être abaissé progressivement et sans doute dès le projet de loi de finances pour 2024", a déclaré le ministre des Transports Clément Beaune lors du Grand Jury sur RTL Le Figaro et LCI.

Le poids des voitures "doit être pris en compte pour des raisons écologiques", a rappelé le ministre. Plus un véhicule est lourd, plus il contient de matériaux et plus il consomme d'énergie pour se déplacer, ce qui augmente ses émissions de CO2 et donc le réchauffement de la planète.

En revanche, l'augmentation du malus pour les voitures lourdes ne touchera pas en 2024 les véhicules électriques qui émettent moins de CO2 que ceux équipés de moteurs à explosion fonctionnant aux carburants fossiles. "Il faut être cohérent", a souligné le ministre. "On est dans une phase de transition, il faut qu'on développe le véhicule électrique en France et en Europe", et c'est "le sens de l'histoire de prendre en compte des critères de poids", a-t-il dit.