Automobile : des voitures fabriquées en France

La Weez est un véhicule électrique et léger. Elle est fabriquée en série, à Malijai (Alpes-de-Haute-Provence). Une voiture adaptée aux parcours urbains et aux petits trajets quotidiens

Au Salon de l’auto, face aux véhicules de deux tonnes : des voitures ultralégères et dix fois moins chères. On les appelle les micros-cars. Derrière elles, des starts-ups et de jeunes constructeurs qui poussent le marché en soignant leur style. Par exemple, la Weez. Elle est fabriquée en France. Joël sillonne avec elle les routes de Provence depuis plus d'un an. "C'est vrai qu’on a une autonomie de 100 kilomètres donc pour ma profession c'est largement suffisant", explique-t-il.

Prix : 13 200 euros

Agent technique pour sa commune, il circule et peut recharger sa voiture sur une simple prise domestique. Consommation : trois euros les 100 kilomètres. Coût de la voiture : 13 200 euros. "C'est vrai qu'après financièrement, ça reste des coûts assez raisonnables", ajoute le propriétaire.

