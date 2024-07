Airbags défectueux : une plainte contre X déposée en France pour comprendre pourquoi "Citroën a tardé à agir"

Une première plainte contre X a été déposée en France, dans l'affaire des airbags défectueux de la marque japonaise Takata qui équipent plusieurs modèles Citroën du constructeur Stellantis. Cette plainte a été déposée par un collectif de consommateurs "pour mise en danger d'autrui, tromperie et pratiques commerciales trompeuses", détaille mardi 30 juillet sur France Inter Me Christophe Lèguevaques, l'un des avocats de ce collectif.

Elle permettra à la justice de comprendre pourquoi "Citroën a tardé à agir", explique-t-il. L'entreprise "avait connaissance du problème sur les airbags Takata depuis 2014. Ça laissait donc dix ans pour préparer le remplacement" de ces airbags défectueux, déplore l'avocat.

"L'enquête devra déterminer l'ampleur des dégâts, jusqu'où remontent les responsabilités", mais Me Lèguevaques est persuadé que "ce risque était connu et avéré" par l'entreprise. "On sait que l'année dernière, Citroën a provisionné un milliard d'euros pour ce risque", assure-t-il.

Encore 200 000 clients dans l'attente d'un remplacement

Il regrette que 200 000 clients soient toujours dans l'attente d’un changement d'airbag. Selon Me Lèguevaques, Stellantis passe des "commandes au fur et à mesure" et "les gens sont exaspérés". D'autant plus que "les personnes ont été exposées pendant dix ans à un risque mortel sans en être informées", ajoute-t-il.

De son côté, Stellantis précise dans un communiqué avoir remplacé en France les airbags Takata de 43 000 véhicules Citroën, C3 et DS3. Le groupe ajoute que 24 000 autres voitures sont en cours de traitement et que 80 000 conducteurs dont les véhicules sont en attente de rappel n'ont pas encore fait les démarches.