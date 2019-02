VIDEOS. L'atterrissage en urgence d'un avion chahuté par des vents violents

Les passagers d'un vol de la British Airways ont eu une grosse frayeur.

Ils devaient atterrir à Gibraltar. Mais les passagers cet Airbus A320 de la compagnie British Airways ont dû se contenter d'un atterrissage en urgence à Malaga (Espagne), en raison des vents violents, lundi 25 février.

La scène a été filmée par un témoin au sol, on peut voir l'avion vaciller vers la droite et vers la gauche et sembler dans l'incapacité d'atterrir. "A aucun moment la sécurité des passagers n'a été mise en danger", assure la British Airways à CNN (en anglais). Une autre vidéo réalisée depuis l'intérieur de l'avion montre la grosse frayeur qu'ont vécu les passagers. "J'ai fait mes dernières prières, en pensant à ma femme et mes enfants. Je me voyais finir dans le détroit de Gibraltar", a ainsi raconté Eli Hasset, un passager du vol à la BBC (en anglais).