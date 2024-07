Victime d'un "adhésif défectueux", Boeing contraint de vérifier les masques à oxygène de 2600 appareils aux Etats-Unis

Comme englué dans les problèmes. Le géant de l'aviation Boeing vient de passer 48 heures difficiles de plus dans une année déjà compliquée. Après avoir trouvé un accord dimanche 7 juillet avec le ministère de la justice américain pour sa responsabilité dans deux crashs ayant fait plus de 300 morts en 2018 et 2019, la compagnie aérienne a vu l’aviation civile américaine lui demander l’inspection "immédiate" des masques à oxygène dans 2 600 de ses appareils.

Plus précisément, la directive de la FAA, l’agence supervisant l’aviation civile aux Etats-Unis, concerne les générateurs d'oxygène des 2 612 Boeing 737 enregistrés dans le pays. Ces appareils - équipements situés au-dessus des sièges avec éclairages, ventilation, et d'où tombent les masques à oxygène en cas d'urgence - sont au nombre d'une soixantaine dans chaque engin et fixé par deux sangles chacun. Or, le problème vient d’un adhésif sur ces lanières, censées garder ces générateurs fixes. Dans certains cas, l’"adhésif défectueux" les a laissés bouger d’1,90 centimètre. Un mouvement suffisant pour les empêcher d’alimenter les masques en oxygène en cas d’urgence.

D'après le document diffusé par la FAA, tous les avions de la famille des 737 n'ont pas été équipés de cette façon mais, par précaution, ils doivent tous être inspectés. Sont ainsi concernés "certains Boeing 737-8, 9, -8200, -700, -800, et -900ER", c'est-à-dire d'anciennes et de nouvelles générations.

Longue série noire

L'avionneur a expliqué, de son côté, avoir fourni en juin aux compagnies aériennes des instructions pour vérifier ces sangles. "Nous avons repris l'adhésif d'origine pour toutes les nouvelles livraisons pour assurer que les générateurs restent fermement en place, comme prévu", a précisé Boeing. Les compagnies aériennes ont désormais 150 jours pour inspecter les générateurs d’oxygène de ces avions enregistrés aux Etats-Unis, sans ordonner que les avions concernés soient cloués au sol dans l'intervalle.

Les incidents - souvent médiatisés - s’empilent pour le géant américain. En début d’année, la porte d’un 737 s’est séparée de l’appareil en plein vol. Le lancement de sa capsule spatiale puis son retour sur Terre ont été reportés à cause de problèmes techniques et lundi 8 juillet, un 757 en partance de Los Angeles a perdu un pneu au décollage...

Preuve du désamour, au mois de mai, Boeing n’a reçu que quatre commandes - aucune pour son 737, longtemps l’un des modèles les plus populaires. Son concurrent européen, Airbus, lui, a vendu 27 appareils dans le même temps.