Transports : le trafic aérien européen très perturbé pour la saison estivale

À l’approche des vacances estivales, le manque de personnel fait craindre le pire dans les aéroports et de nombreux vols sont d’ores et déjà annulés dans plusieurs villes européennes.

La situation des compagnies aériennes est très préoccupante pour les voyageurs qui souhaitent partir en vacances en avion. Alors que certaines se mettent en grève, d’autres manquent de personnel et sont obligées de tout simplement annuler des vols. Vendredi 24 juin, ce sont les employés de Ryan Air qui ont décidé de faire grève, ce qui a paralysé une bonne partie du trafic aérien.



Une demande difficile à satisfaire

Les compagnies aériennes ne s’attendaient pas à voir un tel afflux de passagers pour la saison estivale. "Ils ont tellement de clients qu’ils n’arrivent plus à les assurer. En réalité, on est en train de battre des records vers certaines destinations, par exemple le Maroc", décrit Xavier Tytelman, consultant aéronautique chez Air et cosmos. Le manque de personnel est dû à la vague de licenciements qui avait été provoquée par la pandémie de Covid-19. Certes, les recrutements sont nombreux, mais les formations sont trop longues pour que le nouveau personnel soit dès maintenant opérationnel.