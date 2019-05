Russie : 41 morts dans l'incendie d'un avion

Dimanche 5 mai, un avion en flammes atterrit d'urgence à l'aéroport Cheremetievo de Moscou (Russie). À l'intérieur, 78 personnes, passagers et membres d'équipage. Très vite, les rescapés sortent de l'avion grâce aux toboggans d'urgence. Mais beaucoup n'en réchapperont pas. Quatre personnes ont été hospitalisées dans un état grave et 41 voyageurs sont décédés. "Leurs blessures ont été causées par l'inhalation des fumées brûlantes et toxiques. Certains ont des blessures multiples, aux mains, au torse et aux bras", détaille la ministre de la Santé russe Veronika Skvortsova.

Une enquête est ouverte

L'avion venait juste de décoller lorsque l'équipage a signalé une anomalie. Il est revenu se poser en urgence à l'aéroport Cheremetievo de Moscou (Russie). Les boîtes noires ont été retrouvées dans la carcasse calcinée de l'appareil. Les autorités russes ont ouvert une enquête, alors que le pilote évoque la foudre comme cause de l'accident. Le modèle, décrié pour son manque de fiabilité, a été abandonné par plusieurs compagnies aériennes russes.

