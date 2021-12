Les Emirats arabes unis signent un contrat pour l'achat de 80 avions de combat Rafale à la France, annonce l'Elysée

L'Elysée a annoncé, vendredi 3 décembre, la signature d'un accord avec les Emirats arabes unis pour l'achat de 80 avions de combat Rafale et de 12 hélicoptères Caracal. Cette commande est la plus importante obtenue à l'international pour l'avion de chasse français depuis son entrée en service en 2004. "Il s'agit d'un aboutissement majeur du partenariat stratégique entre les deux pays", s'est félicitée la présidence française dans un communiqué. Emmanuel Macron, qui effectue vendredi une courte visite à Dubaï dans le cadre d'une tournée dans le Golfe, s'exprimera à 13h45.

Les avions de combat fabriqués par Dassault Aviation seront livrés à partir de 2027 au standard F4, un programme en développement de près de deux milliards d'euros livrable en 2024 et présenté comme un "saut technologique, industriel et stratégique". Cette commande vise à remplacer les 60 Mirage 2000-9 acquis en 1998 par les Emirats. Les Emirats sont le cinquième client le plus important de l'industrie de défense française sur la décennie 2011-2020, avec 4,7 milliards d'euros de prises de commandes, selon le rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France.