Le crash d'un Osprey américain en 2023 était dû à des erreurs de pilotage et à un manque de sécurité, révèle le Pentagone à l'issue de l'enquête

Une série d'erreurs de pilotage ont provoqué le crash mortel d'un avion militaire américain Osprey, un appareil hybride à décollage vertical, en août 2023 en Australie, a déclaré vendredi 9 août le Pentagone à l'issue d'une enquête qui a également dénoncé un manque de sécurité. Trois Marines américains sont morts dans l'accident du 27 août 2023 après que l'équipage a perdu le contrôle de l'appareil lors de manœuvres près d'une île tropicale isolée au large du nord de l'Australie.

Il s'agit de l'un des nombreux accidents impliquant des Osprey au cours des dernières années, ce qui a suscité un nouvel examen minutieux de l'avion. Ces appareils, issus d'une coopération américaine entre l'avionneur Boeing et le spécialiste des hélicoptères Bell, disposent de deux moteurs en bout d'ailes, qui pivotent pour passer en mode hélicoptère pour décoller, ou en mode avion pour voler plus rapidement.

"Plusieurs pratiques de maintenance préoccupantes" de la part de l'équipage

"Il ressort que la cause principale de cet accident était une erreur du pilote et un excès de confiance en soi", révèle le rapport. Mais l'enquête a également mis en lumière "plusieurs pratiques de maintenance préoccupantes" de la part de l'équipage, notamment des documents falsifiés concernant le poids et la charge de l'avion, et des inspections incomplètes avant le vol.

Bien qu'"il n'y ait aucune preuve indiquant que ces pratiques ont causé l'accident du 27 août 2023, en fin de compte, il ressort que l'avion n'aurait pas dû être certifié comme étant sûr pour le vol", a-t-il ajouté. A la suite du crash en Australie, les enquêteurs du Pentagone ont demandé des mesures disciplinaires à l'encontre des responsables impliqués, y compris l'ancien commandant "pour avoir négligé la sécurité des vols et des procédures de maintenance de l'aviation". Les trois Marines tués faisaient partie des 23 personnes à bord de l'Osprey alors qu'il se dirigeait vers l'île Melville. L'avion hybride a été impliqué dans plusieurs accidents mortels.