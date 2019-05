États-Unis : un Boeing 737 atterrit dans un fleuve de Floride

Il a fini sa course le nez dans l'eau. Vendredi 3 mai, un Boeing 737 a dû amerrir d'urgence dans un fleuve de Floride, aux États-Unis. À 19h15, l'appareil décolle de la base navale de Guantánamo (Cuba) avec quatre heures de retard, sans explications. Il transporte des militaires et leurs familles, direction la base de Jacksonville (États-Unis). À l'atterrissage, l'avion percute la piste, et "rebondit" d'après le témoignage d'une passagère.

Aucun blessé

"Nous étions dans l'eau, mais sans savoir si nous étions dans un fleuve ou dans l'océan, il pleuvait beaucoup, il y avait des éclairs, du tonnerre. Nous avons réussi à sortir et nous sommes restés sur une aile pendant un long moment avant que les secours arrivent", décrit-elle. 21 passagers ont été transportés à l'hôpital par simple précaution, il n'y a aucun blessé grave. Les causes de cet accident sont pour le moment inconnues.

Le JT

Les autres sujets du JT