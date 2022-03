Chine : une boîte noire du Boeing de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi a été retrouvée

Le mystère entourant les circonstances du crash du vol intérieur MU5735 de la China Eastern Airlines va peut-être se dissiper. Un enregistreur de vol du Boeing 737-800 qui s'est écrasé lundi dans le sud de la Chine avec 132 personnes à bord a été récupéré, a annoncé mercredi 23 mars un responsable de l'aviation civile (CAAC).

L'avion s'est désagrégé lundi sur une colline boisée à Wuzhou (sud) alors qu'il reliait les villes de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud). Des centaines de pompiers, militaires, médecins, volontaires et responsables politiques locaux sont mobilisés pour retrouver des traces des passagers, leurs effets personnels et les boîtes noires.

Un appareil plutôt récent

Un responsable de l'aviation civile a indiqué mardi soir qu'aucun survivant n'avait été retrouvé pour l'instant. Les espoirs sont toutefois ténus, l'appareil s'étant écrasé pratiquement à la verticale avant de s'embraser.

L'éventuelle confirmation de la mort des 123 passagers et neuf membres d'équipage en ferait le pire accident d'avion depuis 1994 en Chine, où la sécurité aérienne est jugée très bonne par les experts. Selon la CAAC, toutes les personnes à bord étaient de nationalité chinoise.

L'appareil n'était pas ancien : en service en Chine depuis 2015, il avait déjà effectué près de 9 000 vols en plus de 18 000 heures, a-t-il précisé. Selon China Eastern, il avait satisfait à toutes les exigences de navigabilité. La CAAC a tout de même ordonné une inspection générale dans le secteur aérien lors des deux prochaines semaines.