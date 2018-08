Voyage : la baie d'Along, un paradis menacé

3 000 îlots sculptés par la mer et le vent, voici la baie d'Along, au Vietnam. Il s'agit de l'une des plus belles au monde. Le site naturel est déchiqueté, l'univers minéral est envoûtant et pourtant, dans le port bondé de touristes venus du monde entier, certains Français sont déçus. "C'est l'autoroute à bateaux", confie Véronique Djemai.

15 000 visiteurs par jour

Une bonne partie des touristes partent du port de Tuần Châu pour voir la baie. Avec 15 000 visiteurs par jour, soit deux fois plus qu'il y a seulement trois ans, cela ressemble effectivement un peu à une autoroute pour bateaux. Ici, le nombre de touristes ne cesse croître et force est de constater que parfois, il n'y a même pas assez de bateaux alors que dans l'eau, les manoeuvres sont déjà souvent délicates pour les capitaines. C'est un peu l'industrie au coeur d'un site naturel. Problème : sur leur passage, bateaux et touristes laissent de nombreux détritus. Poumon de l'industrie touristique du pays, ce lieu est aussi devenu l'illustration de la face noire du tourisme de masse.

