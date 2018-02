VIDEO. Des dizaines de milliers de retraités français migrent vers le Maroc en hiver... et reviennent en France au printemps

L’hirondelle est un oiseau migrateur. A l’approche de l’hiver, elle quitte les campagnes de France pour des horizons plus ensoleillés... avant de revenir au printemps. A son image, ils sont des dizaines de milliers de retraités français à rouler chaque hiver dans leur camping-car vers le Maroc, où ils apprécient tout particulièrement la douceur du climat et la vie bon marché.

Ils seraient environ 30 000 à poser leurs valises pour plusieurs mois de farniente bien mérité après toute une vie de travail, avec souvent de petites pensions : "Je ne me voyais pas vieillir au coin du feu", confie Alain, 67 ans, un ancien policier. "On devient vieux d’un coup : plus d’activités, les enfants sont partis… On n'allait pas faire des mots-croisés tous les deux en attendant de passer l’arme à gauche", ajoute sa femme Christelle, 62 ans.

"Nous sommes des jeunes vieux"

"La retraite, c’est une deuxième vie", affirme Pierrette, 80 ans, en plein bain de soleil sur un transat au camping familial Terre d'Océan à Taghazout, au nord d’Agadir. "On mange bien, on fait ce qu’on veut, comme on veut…" confirme Jojo, 79 ans, installé à côté de sa toute nouvelle fiancée. Et celle-ci d’ajouter avec un franc sourire : "Nous sommes des jeunes vieux."

"Je profite, je fonce… et j’espère que ça va durer, c’est tout. Tant que j’ai la santé, tout va bien", lance Christian, 70 ans. Ces retraités sont partis de la Vienne, de la Loire ou de l’Aveyron, fuyant le froid et la grisaille. A bord de véhicules de loisirs bien équipés, ces nouvelles hirondelles font trois mille kilomètres pour rejoindre la côte marocaine, où les températures montent jusqu’à vingt-cinq degrés en janvier...