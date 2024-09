Vacances : louer un étang pour un peu d'évasion, un concept florissant

Après les locations saisonnières ou les locations de piscines chez un particulier, on peut aussi louer pour un après-midi ou un week-end, un étang pour y planter sa tente par exemple.

Pendant quatre jours, un couple a loué 5 hectares de verdure pour près de 500 euros afin de planter leur tente au bord d'un étang. Ils peuvent s'adonner à leur activité préférée : la pêche. Ils ont découvert par hasard ce concept de location d'étang entre particuliers. Le matin du mardi 17 septembre, la propriétaire des lieux, Mélanie Caritey Mourey, leur rend visite pour s'assurer que leur séjour se passe bien. "Ça permet de sécuriser l'endroit", ajoute-t-elle.

Une application de location d'étangs

En France, la majorité des étangs sont privés. Via leur application, deux entrepreneurs facilitent la mise en relation entre propriétaires et loueurs. Une carte référencie les étangs partenaires avec les locations et les tarifs. "On peut aussi bien organiser un anniversaire, un week-end camping ou une journée pêche", décrit Hugo Gruss, cofondateur de Rent a Lake.