Vacances de Noël : les touristes vont-ils privilégier le littoral ?

Les montagnes étant privées de remontées mécaniques, les touristes vont-ils privilégier le littoral pour les vacances de Noël ? "Il est encore un peu tôt pour le constater sur la place, rapporte le journaliste Théo Souman en direct de Cassis (Bouches-du-Rhône), mais la tendance est à une hausse des réservations sur le littoral pour ces vacances de Noël". En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le taux de réservation dans l'hôtellerie urbain a doublé en quelques jours, "inférieur à 10%, elle frôle désormais les 20%", explique Théo Souman.



Des destinations internationales réduites



À Cassis, la location de logement meublé a augmenté. En cause, "la fermeture des remontées mécaniques à la montagne, ce qui entraîne par voie de conséquence une chute des réservations, environ trois fois moins que l'an dernier". Le nombre de destinations à l'international étant très réduit en raison de la crise sanitaire. La côte Atlantique et la Manche sont plus prisées des Français que la Méditerranée.

