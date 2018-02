Une bouteille lancée à la mer du Canada retrouvée dans le Finistère

Mercredi 14 février, Patrick Calonnec et son fils se promènent sur la plage de Brignogan (Finistère). Ils y font une drôle de découverte. "On cherchait des calamars et autres et on est tombé sur une bouteille", raconte le père de famille. La bouteille contient une lettre écrite le 6 juin 2017 par un pêcheur de crabes des neiges, qui vit à Terre-Neuve au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique.

Une carte postale en échange

Depuis sa découverte, Patrick Calonnec raconte son histoire avec plaisir aux clients qui viennent manger dans sa créperie. La famille a répondu au pêcheur, qui a laissé ses coordonnées dans la bouteille, mais pas question d'envoyer un simple email. "Cela a mis huit mois pour arriver ici, c'était un peu trop facile de répondre par mail", explique Patrick Calonnec, qui poursuit : "La personne aura la surprise de recevoir une carte postale". Une carte postale de la région, pour espérer faire rêver à leur tour leur correspondant canadien.







Le JT

Les autres sujets du JT