Tourisme : comment va s'organiser le rapatriement des voyageurs Thomas Cook ?

Une opération de grande ampleur va se mettre en place à la suite de l'annonce de la faillite du voyagiste Thomas Cook lundi 23 septembre : 600 000 voyageurs doivent être rapatriés. "Selon le gouvernement britannique, c'est le rapatriement le plus important en temps de paix", explique le journaliste de France 2 Arnaud Comte, en direct depuis Londres (Royaume-Uni).

10 000 voyageurs français à rapatrier

Sur les 600 000 touristes actuellement en vacances avec Thomas Cook, le plus grand contingent est britannique avec 150 000 voyageurs à rapatrier. "Ils vont être rapatriés avec des avions et des sièges qui vont être réquisitionnés dans les prochaines heures. Il y a aussi des filiales : Thomas Cook Allemagne avec 140 000 voyageurs, et Thomas Cook France avec 10 000 voyageurs", précise le journaliste.

