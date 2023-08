Reportage "On a tous le droit de profiter et de s'amuser" : une journée dans le Cotentin pour des familles "oubliées des vacances"

Chaque été, le Secours populaire organise dans plusieurs villes de France, une grande journée pour les "oubliés des vacances", qui n'ont pas pu partir.

"Les vacances, c'est pas un luxe !" C'est le mot d'ordre du Secours populaire cet été. Comme chaque année, l'association organise un peu partout en France, une grande journée pour les "oubliés des vacances", qui n'ont pas pu partir faute de moyens.

Le samedi 19 août, c'était sourires, cris et bonne humeur dans le sud de la Manche. La fédération de l'Orne a emmené ses vacanciers au parc d'attraction Ange Michel à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Impatients et déjà conquis, les enfants ne cachent pas leur plaisir : "Le manège il est trop bien !", s'exclame une petite fille. "On va faire tous les jeux aquatiques cet après-midi !", renchérit une autre.

200 000 personnes participent à ces journées chaque année

Cette journée fait beaucoup de bien dans une année difficile pour les familles au budget serré en raison de l'inflation. Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, explique Mélina Louis, du Secours populaire : "L'année dernière c'était 700 personnes. Là, c'est 981 personnes. Donc on arrive bientôt à 1 000. Cette journée, c'est pour tous les enfants qui n'ont pas pu partir en vacances. Ils pourront raconter cette journée à la rentrée avec les camarades, et c'est que du bonheur".



Alors il ne faut pas hésiter à participer à ces journées, conclut Morgane venue en famille : "Il y a plein de personnes qui n'osent pas mais il faut oser. Il n'y a pas de fierté, on a tous le droit de profiter et de s'amuser".

Chaque année, le Secours populaire aide environ 200 000 personnes à ramener des souvenirs d'été.