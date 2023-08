Jours fériés, congés et ponts... Ces dates du calendrier à poser pour bénéficier d’un maximum de jours de vacances en 2023-2024

Dans les 12 prochains mois, les jours fériés seront généreux dans le calendrier, avec de nombreuses possibilités de ponts et de week-ends prolongés. Ainsi, 27 jours de repos sont accessibles en posant seulement... cinq jours.

Si la rentrée vous déprime déjà, il est peut-être le moment d'envisager ses prochaines vacances. Et les Français vont pouvoir bénéficier d'un calendrier très favorable dans les 12 prochains mois. En effet, si certaines années sont avares en jours fériés tombant un lundi ou un vendredi – souvenez-vous de 2022 – cette fin d'année 2023 et les six premiers mois de 2024 sont généreux.

>> Les élèves français ont-ils "trop de vacances scolaires" par rapport aux autres pays ?

Si vous êtes parents, vous regardez aussi - peut-être - déjà à quoi ressemblera la prochaine année scolaire de votre enfant. Le calendrier du ministère de l'Éducation nationale, qui concerne quelque 12 millions d'élèves, lève ainsi le voile sur les week-ends prolongés à prévoir.

Voici le calendrier des vacances scolaires pour l'année 2023-2024. (Capture d'écran service-public.fr)

Ainsi, dans les prochains mois, il y aura trois jours fériés qui auront lieu un lundi et cinq autres qui tomberont un mercredi ou un jeudi permettant de faire les ponts. En tout, si l'on a droit à tous les jours fériés de l'année, que l'on ne travaille pas les week-ends et si l'on pose astucieusement ses congés, ce sont 27 jours de repos qui sont accessibles en posant seulement... cinq jours. Explications.

Novembre 2023

La prochaine Toussaint, le 1er novembre, va tomber un mercredi. L'occasion d'avoir un week-end rallongé avec cinq jours de repos en posant le lundi 30 et mardi 31 octobre ou en posant le jeudi 2 et le vendredi 3 novembre. À noter que le 11 novembre synonyme de commémoration de l'Armistice de la Première Guerre mondiale et d'hommage à tous les morts pour la France tombe un samedi.

Décembre 2023 et janvier 2024

À la fin de l'année, les week-ends seront à rallonge. Noël tombe le lundi 25 décembre et le nouvel An du 1er janvier sera aussi un lundi. Autre possibilité, avoir dix jours de vacances avec seulement quatre jours de posés. Des vacances souvent synonymes de retrouvailles en famille et donc de trajet en voiture ou en train.

Les ventes à la SNCF ouvriront le 4 octobre 2023 pour les trajets du 10 décembre au 9 janvier en TGV Inoui et en Intercités. Même date d'ouverture pour les Ouigo, mais les dates de circulations durent près de sept mois et vont du 10 décembre au 5 juillet.

Avril 2024

Comme chaque année Pâques sera un lundi et ce sera le 1er avril. Ce jour férié tombe une semaine avant le début des vacances scolaires de printemps pour les premiers élèves à être en congés : ceux de la zone C le 6 avril.

Mai 2024

Comme en 2023, il y aura quatre jours fériés en semaine du lundi au vendredi en mai 2024. La journée internationale des travailleurs du 1er mai sera un mercredi. Hasard du calendrier, deux jours fériés vont se suivre. Le 8 mai où l'on célèbre la Victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe aura lieu un mercredi et le lendemain sera le jeudi de l'Ascension. L'occasion de disposer de cinq jours de repos en faisant le pont vendredi.

À savoir que dans les zones A, B et C, les élèves n'auront pas classe le vendredi 10 et samedi 11 mai. Les élèves de la zone B doivent donc rentrer donc pour deux jours d'école le lundi 6 et le mardi 7 mai après avoir eu deux semaines de vacances de printemps.

Août 2024

Après être tombé un mardi cette année, le 15 août, fête de l'Assomption, tombe un jeudi. Les Français pourront donc avoir neuf jours de vacances estivales en ne posant que quatre jours.

Et le calendrier continue d'être favorable la suite de l'année : la Toussaint, le 1er novembre 2024, tombe un vendredi et Noël 2024 sera un mercredi.