Fête foraine : comment fonctionnent les machines à pince ?

Les fêtes foraines promettent de faire gagner des cadeaux valant quelques dizaines ou plusieurs milliers d'euros. Parmi les milliers de joueurs, ceux qui remportent le jackpot sont rares. Un des jeux les plus prisés est la machine à pince : avec une manette de jeu, le visiteur doit diriger une pince pour attraper un lot. "Pendant 16 parties, on a essayé d'avoir une peluche désespérément (…) on va laisser tomber", témoigne une femme.

Une fréquence de parties gagnantes déjà programmées

En caméra discrète, les journalistes tentent l'expérience dans une foire, sans succès. Interrogé, l'exploitant de la machine affirme qu'il y a des gagnants. Mais la machine est en réalité truquée. Au Royaume-Uni, un fabricant de machine à pince explique comment elle fonctionne. "On peut dire à la machine à quelle fréquence le joueur peut gagner, donc ce n'est pas vraiment un jeu d'adresse", indique-t-il. En France, il n'existe pas de législation sur l'installation et l'utilisation de machines à pince.