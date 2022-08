Environnement : des bénévoles nettoient les plages de Marseille

La plage du Prado, à Marseille (Bouches-du-Rhône), est jonchée de nombreux mégots, alors qu'il est interdit d'y fumer. Si certains sont résignés, d'autres s'investissent. Sami Bouod, 10 ans, ne va jamais à la plage sans ramasser les déchets. "La mer de Corse elle est tout claire, et la mer de Marseille, elle n'est pas claire. Donc j'aimerais bien qu'elle le soit", commente le jeune garçon. Pour garder la plage propre, il suffit d'adopter des gestes simples : ramasser, et rapporter ses déchets.



8 tonnes d'ordures récoltées depuis le mois de janvier

Chaque année, 600 000 tonnes de déchets plastiques finissent dans la Méditerranée. L'association "Clean my calanques" mène régulièrement des actions de déchets, car la situation se dégrade dans la ville. "Avant, on arrivait en juillet, on faisait un ramassage, et il fallait attendre quelques mois pour que ça redevienne sale. Maintenant, c'est fini, au bout de deux semaines, tu reviens, c'est le carnage", confie Éric Akopian, fondateur de "Clean my calanques". L'association a déjà récolté 8 tonnes d'ordures depuis le mois de janvier.