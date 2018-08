Écosse : à la découverte du parc de Cairngorms

C'est une terre mystérieuse située au cœur de l'Écosse, dans les Highlands. Une terre qui semble comme préservée avec ses forêts de pins interminables, ses lacs un brin inquiétants, ses châteaux immémoriaux et ses montagnes où le promeneur semble défier la nature et la solitude. Cairngorms est le plus grand parc national de Grande-Bretagne. Au cœur de cet espace protégé, il n'est pas rare de voir des rennes, qui gambadent joyeusement dans cette immensité, tout juste perturbés par les visiteurs qui viennent les nourrir de temps à autre.

Merlin et le whisky

Balayées par les vents froids et humides, les terres de Cairgorms sont des terres de légendes. L'une d'elles raconte qu'au crépuscule de sa vie, Merlin vint y trouver refuge. Des bénévoles font vivre le château de Braemar, car Cairngorms est aussi une terre d'histoire. Autour du château, Cairngorms offre aux visiteurs deux trésors, le silence et l'espace, car dans les brumes écossaises surgit une curiosité naturelle : une plage, au cœur des montagnes, où dorment encore des neiges éternelles. Ces lacs et ces rivières aux eaux parfaitement pures font aussi la richesse de la région. Le dicton est répété à l'envi : "À Cairngorms, la pluie d'aujourd'hui fait le whisky de demain", car de nombreuses distilleries s'y sont installées.

Le JT

Les autres sujets du JT