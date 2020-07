Camping : les Siciliens choisissent Cefalù

La cité médiévale de Cefalù, en Sicile, sa cathédrale normande classée au patrimoine mondial de l’humanité et ses plages attirent habituellement les étrangers. Mais cette année, avec le Covid, les touristes sont bien plus locaux. Résidant à Palerme, en Sicile, une famille ne fait qu’une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre le petit camping San Filippo, où elle a ses habitudes. Un lieu familial ouvert en 1962 et qui peut accueillir jusqu’à 300 personnes.

Des réunions de famille

Certains estivants ne viennent au camping que le temps d’un week-end. C’est le cas de la famille Spataro, qui réunit quatre générations autour de la table. Pâtes au four et aubergines au parmesan sont au menu, ainsi que beaucoup de bonne humeur. Giuseppe Spataro déclare : "Si tu veux rester tout seul, tu restes chez toi avec ta femme ! On s’amuse plus tous ensemble… mais on se dispute aussi davantage !". En Italie, le camping a connu un développement spectaculaire depuis les années 50.

