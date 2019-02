À la découverte de la station de ski la moins chère de France

La station des Rafforts est une petite station familiale, nichée au cœur de la Savoie. "Je viens là depuis que j'ai 4 ou 5 ans. C'est le côté familial, c'est vraiment pas le côté grand ski qui nous fait venir, parce qu'on ne va pas faire du grand ski, mais plutôt profiter du soleil en famille", témoigne une skieuse. Léon, employé municipal détaché pour la saison de ski, gère seul l'entretien des pistes et veille sur l'unique téléski.

Vue imprenable

La station a un prix imbattable : 4,5 euros la journée, 17 euros le forfait annuel et la gratuité pour les moins de 18 ans. Ce qui en fait la station de ski la moins chère de France. Autre atout : les skieurs profitent d'une vue imprenable sur le mont Blanc. "On a une très belle vue, les pistes sont excellentes parce que d'un très bon niveau. Il n'y a qu'une remontée, mais c'est parfait : on a le temps de discuter en bas avec les autres", se réjouit une autre skieuse. La piste rouge est même homologuée "super-G". Ce qui fait le bonheur des compétiteurs.

