VIDEO. Le message romantique et solidaire de la reine Elizabeth II pour Noël

Humoristique, romantique et empathique. La reine Elizabeth II s'est adressée au peuple britannique, dans un message diffusé lundi 25 décembre pour Noël. Celle qui est désormais la plus vieille monarque au monde a envoyé des mots de solidarité après les attentats qui ont frappé les villes de Londres et Manchester. "Pour ce Noël, je pense à Londres et Manchester, dont les identités singulières sont apparues aux yeux de tous ces douze derniers mois", a-t-elle dit lors de son allocution télévisée.

Le "sens unique de l'humour" du prince Philip

Elizabeth II a également rendu hommage à son époux dans une déclaration d'amour, louant le "soutien" et le "sens unique de l'humour" du prince Philip, âgé de 96 ans, qui a pris sa retraite cet été. Elle a fêté Noël comme chaque année en famille à Sandringham, sa propriété dans le Norfolk, à l'est de l'Angleterre. Cette année, Meghan Markle, qui doit épouser le prince Harry en mai, les a rejoints, ce qui est une première pour une fiancée.