VIDEO. Comment remplacer les papiers cadeaux pour un Noël plus écolo ?

Retardataires de Noël ? Il est encore temps de dire adieu aux traditionnels papiers cadeaux. Aussitôt déballés, aussitôt jetés, peu souvent recyclés... ils sont en effet une source de déchets considérable. Pour réduire ces déchets, on peut remplacer les papiers cadeaux à usage unique par du tissu réutilisable. Il s'agit d'une technique japonaise traditionnelle d'emballage en tissu appelée le furoshiki et utilisée pour transporter des vêtements, des cadeaux, le bentō…

Ce tissu existe depuis des siècles dans la culture japonaise et permet donc d’emballer n'importe quel objet, de la bouteille de vin à la simple boîte. "Ça remplace des sacs plastiques et des emballages papiers. On peut réutiliser à volonté, dans le concept de zéro déchets", explique Akiyo Kajiwara, professeur de furoshiki.

Selon une estimation, 540 000 tonnes d'emballages cadeaux seraient jetés à Noël rien qu'au Canada. Les Britanniques en utiliseraient 108 millions de rouleaux. Et les Français consomment deux fois plus d'emballages à Noël que le reste de l'année. À l'inverse, le tissu du furoshiki est réutilisable à l'infini.