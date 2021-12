Réveillon : l’ombre du Covid-19 plane sur le repas festif

S. Guillaumin, J. Coulais, C. Hilary, E. Marot, A. Tranchant

Malgré la reprise de l’épidémie, pas question de se priver d’un des plus gros festins de l’année. Mais pour cela, il faut faire quelques concessions.

Derniers préparatifs chez la famille Boulanger. En cuisine, le repas de fêtes est en bonne voie. "Ce soir c’est huitres, foie gras et ensuite chapon farci aux marrons", révèle Carole Boulanger, mère de famille. Comme le veut la tradition, chacun son rôle : le grand-père ouvre les huitres, le père fourre le chapon, les filles peaufinent la décoration. Le réveillon sera festif même si, cette année encore, le Covid-19 s’est invité à table. "On est tous testés négatifs. On est restés chez nous sans voir nos amis", précise Diane, l’une des filles de Carole.

Moins nombreux mais heureux

Le nombre de convives a également été réduit, car même si toute la famille est vaccinée, l’arrière-grand-mère et les cousins ne seront pas là. "Nous ne serons que sept ce soir, alors qu’habituellement nous sommes une tablée de quinze", souligne André, le père de Carole. Pas de quoi gâcher le réveillon, puisque toutes les précautions ont été prises et la fête peut commencer.