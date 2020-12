Nord : le Secours populaire vient en aide aux plus précaires

L'espoir d'un Noël comme les autres. À Lille (Nord), un petit garçon va pouvoir choisir un jouet. En cette année pas comme les autres, son père n'a pas eu d'autres choix que de pousser la porte du Secours populaire. "J'ai un petit peu honte quand même. J'ai perdu mon boulot à cause du coronavirus, j'étais en intérim en Belgique. Mais la société pour laquelle je travaillais a arrêté tous les contrats intérimaires", se désole le père de famille.

10 000 colis distribués dans le Nord

En quatre jours, l'association va distribuer 10 000 colis de Noël dans le Nord lors de son libre-service mensuel. Un plein de courses d'une valeur de plus de 100 euros, payé 13 euros par les bénéficiaires. Depuis le printemps, leur nombre a explosé : 40% de plus. "Il y a beaucoup plus de monde et beaucoup plus de difficulté pour aller chercher les dons", explique Jean-Louis Callens, secrétaire général du Secours populaire du Nord.





