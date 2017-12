Hauts-de-Seine : un jeune Tahitien sauvé d'une mort certaine après 11 heures d'opération

Aujourd'hui, Kévin Teaue revit. Le jeune homme a retrouvé son souffle grâce à une opération du cœur et des poumons. Il souffrait d'une grave insuffisance respiratoire. Ses poumons ne fonctionnaient plus, sa vie était en danger. "C'est la première fois qu'on fait cette intervention combinée, donc c'est vraiment un cas à part", explique le professeur Dominique Fabre, chirurgien cardio-thoracique. Il y a plus de deux mois, Kevin est évacué en urgence de Tahiti. Il quitte sa famille pour Paris.

"Le plus cadeau cadeau qu'on pouvait me donner"

Dans un premier temps, une double greffe cœur-poumons est envisagée. Mais face à l'urgence, Kevin est opéré à l'hôpital du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Une opération de 11 heures qui lui a sauvé la vie. "Pour moi, c'est un cadeau de Noël. Le plus beau cadeau qu'on pouvait me donner", confie Kévin. Sa guitare à l'épaule, Kévin est sorti de l'hôpital ce week-end. Son rêve à présent : devenir avocat.

