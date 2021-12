États-Unis : l’incontournable tradition américaine des chants de Noël

Ce sont des refrains que tous les Américains connaissent. Exportés dans le monde entier, les chants de Noël ont été remixés depuis des décennies. Quelques carillons, un peu de jazz et de rock, des paroles candides et des mélodies plus travaillées qu’il n’y paraît : voici la recette des tubes de Noël made in USA.

Des chansons parfois devenues des tubes planétaires

Sur une place de New York (États-Unis), chaque année, un groupe de musiciens réunit les passants et les habitants du quartier pour entonner en cœur les meilleures chansons de Noël. Ces chansons sont parfois devenues des tubes planétaires comme All I want for Christmas is you de Mariah Carey. Ce titre est le plus grand succès de chanson de Noël pour une artiste féminine et l’une des meilleures ventes de l’histoire de la musique. Mais la fabrique américaine à tubes de Noël remonte à la seconde guerre mondiale.